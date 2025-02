Edyta Pazura dalej rozprawia o problemach zdrowotnych po wczasach w Tajlandii: "SŁABO. Dostałam kolejny antybiotyk"

Edyta Pazura rozprawia o swoim zdrowiu po powrocie z Tajlandii

Pojechałam do najbliższej kliniki, która była prywatna. Antybiotyki miałam z Polski i nie przepisali mi tak naprawdę nic konkretnego. Kazali brać to, co mam. Przepisali paracetamol, lek na reumatyzm i skasowali 600 złotych. Po drugie dziwne to, bo sami w swoim kraju nie poznali się, że to ukąszenie, tylko jakiś stan zapalny skóry. Dopiero w Polsce zdiagnozowano ukąszenie i dostałam odpowiednią opiekę - wyznała Edyta.