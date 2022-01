Jaś Dąbrowski zdradza, ile kosztowały jego wszystkie NIERUCHOMOŚCI: "Niektórzy mogą powiedzieć, że to trochę ZA DUŻO"

Choć oboje mają niewiele ponad 20 lat, Sylwia i Jaś już zdecydowali się na kupno działki o wielkości prawie 2 hektarów, na której powstanie ich wymarzona 400-metrowa willa . Podekscytowani zakochani opowiedzieli już co nieco o zaprojektowanym wnętrzu pokaźnych rozmiarów posiadłości. Zdradzili, że do dyspozycji domowników oraz gości będą m.in. kuchnia ze spiżarnią, pokój zabaw i przestronny salon z kominkiem.

Razem z Sylwią posiadamy dwa mieszkania, z czego jedno to jest kawalerka, przerobiona na nasze studio, biuro, gdzie pracujemy i wykonujemy naszą działalność. Natomiast drugie to jest mieszkanie nieco większe i tam żyjemy i wychowujemy nasze śliczne dwie córeczki. To mieszkanie ma ok. 70 metrów kwadratowych. Posiadamy oprócz tego dwie działki, z czego jedna to 1,8 ha, a druga ma 0,6 ha - wyliczał.