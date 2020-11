Kasia Tusk nosi maseczkę za PONAD 100 ZŁOTYCH! "Wyściełana podwójnie miękką satyną jedwabną z włoskiej prowincji Como"

Trwająca od marca pandemia koronawirusa wymusiła na nas wiele ograniczeń, m.in. konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Początkowo wiele osób buntowało się przeciwko noszeniu maseczek, jednak z czasem, gdy zaczęły się sypać mandaty, większość dostosowała się do wymogów.

Producenci odzieży szybko zwęszyli nową okazję do zarobienia pieniędzy i zaczęli szyć maseczki z logo swoich marek.

Aktualnie maseczka jest już nie tylko elementem wspomagającym walkę z koronawirusem, ale istotnym dodatkiem do stylizacji. Widać to zwłaszcza na zdjęciach influencerek, które starannie dobierają maseczki do strojów, nie szczędząc na nie pieniędzy.