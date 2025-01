Ma z nią córkę oraz syna i to z nią był w związku, kiedy poznał Nataszę Urbańską. Co wiadomo o pierwszej żonie Janusza Józefowicza?

Janusz Józefowicz tworzy z Nataszą Urbańską duet zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Małżonkowie poznali się, kiedy 18-letnia aktorka przyszła na casting do musicalu "Metro". Stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2008 roku, a kilka miesięcy później (w grudniu) przyszła na świat ich córka Kalina.

Połączyła ich pasja

Janusza Józefowicza z pierwszą żoną połączyła miłość do teatru. Poznali się w Studiu Taneczno-Wokalnym TVP na Śląsku. Później, kiedy urodziło się im pierwsze dziecko, Danuta zostawiła na jakiś czas teatr i zajęła się wychowywaniem Kamili. W tym czasie jej mąż rozwijał karierę i był w domu gościem. Co nie pozostało bez wpływu na dalsze losy ich relacji. W rozmowie z "Vivą!" w 2021 roku wspominał ten czas jako męczący.

Zostałem mężem i ojcem w wieku 22 lat. Bardzo kochałem Dankę i Kamilkę, ale w pogoni za marzeniami zdałem na PWST w Warszawie - szkoła teatralna, stan wojenny, żona z dzieckiem na Śląsku. To była prawdziwa męka. Ludzie wtedy podczas weekendów balowali, a ja spędzałem je w koszmarnych pociągach, żeby chociaż chwilę pobyć z rodziną - wyznał.

Potem Danuta postanowiła zawalczyć o swoje ambicje artystyczne. Przeprowadziła się do Warszawy, zaczęła pracę w Teatrze Syrena. Nie pomogło to jednak zażegnać konfliktu w małżeństwie. Józefowicz, kontynuując wątek, mówił wprost, że w tej sytuacji niewiele można było zrobić.

Ja miałem już przed sobą kolejne wyzwanie - polski musical. I znowu byłem gościem w domu. Danka zaczęła wyjeżdżać jako tancerka na zagraniczne kontrakty, Kamilka była u babci, a ja jeździłem zarabiać do Berlina Zachodniego. To był czas nie do nadrobienia. Kryzys musiał się pojawić - kontynuował.