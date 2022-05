Magdalena Stępień BRONI SIĘ po oświadczeniu Rzeźniczaka: "Decyzja o wylocie do Izraela była w STU PROCENTACH PRZEMYŚLANA"

To zaowocowało oświadczeniem piłkarza, który w środę po południu opisał internautom swój punkt widzenia. Rzeźniczak potwierdził to, co do tej pory przewijało się nieoficjalnie: nie popierał wyjazdu Oliwiera na leczenie do Izraela, ale od kiedy Magdalena zdecydowała się na zagraniczne leczenie, robi wszystko, by pomóc dziecku. Piłkarz zapewnił też, że w tej sytuacji pieniądze nie są dla niego ważne: Jakub Rzeźniczak wydał OŚWIADCZENIE w sprawie zdrowia Oliwiera! "NIE BYŁEM ZA WYJAZDEM DO IZRAELA. Nie mam już siły tolerować pewnych zachowań Magdy"