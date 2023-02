Marcin Kwaśny odkrył sposób na wzbogacenie! Pomodlił się do Maksymiliana Kolbego... (ZOBACZ JAK)

Marcin Kwaśny opowiada o nawróceniu

Kwaśny należy do osób niezwykle uduchowionych. Jednak nie zawsze tak było: przed laty zmagał się z problemem alkoholowym. W wyjściu na prostą pomogła mu właśnie wiara w Boga oraz była już żona. Do swojego nawrócenia nawiązał podczas ostatniej rozmowy z "Dobrym Tygodniem", przekonując, że z uzależnieniem poradził sobie, gdyż został "dotknięty łaską wiary".

Marcin Kwaśny wspomina cud, którego doświadczył

To jednak niejedyna kwestia, w której mógł liczyć na Najwyższego. Marcin wyznał, że wiara i wstawiennictwo świętych sprawdzają się u niego także w tych całkiem przyziemnych sprawach. Na łamach tygodnika 44-latek wspomniał sytuację, kiedy to zabrakło mu funduszy na realizację autorskiego filmu "Spowiedź". Do dokończenia projektu potrzebował wówczas aż 50 tysięcy złotych. Nie myśląc długo, pomodlił się. Co ciekawe, twierdzi, że to wystarczyło, by pieniądze jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zasiliły jego konto.