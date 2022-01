Michał Piróg reaguje na tłumaczenia Mikołaja Śmieszka: "Buda to nie naturalny "DOMEK" DLA PIESKA! Robisz ŹLE"

Nieco ponad rok od wygranej w 9. sezonie Top Model Mikołaj Śmieszek niespodziewanie wrócił na języki w całej Polsce. Niestety pragnący zaistnieć w przestrzeni internetowej młodzieniec przypomniał o sobie w kiepski sposób. Głośno zrobiło się o relacji na Instagramie, na której chłopak pokazał nieopatrznie, jak jeden z jego psów jest w środku zimy przywiązany za łańcuch do budy . Śmieszek wytłumaczył, że jest to spowodowane faktem, że w domu zamieszkuje więcej psów, z którymi Biggi się po prostu nie dogaduje. Co więcej, internauci mogli usłyszeć, że zamieszkanie w budzie "było własną decyzją psa" .

Te wyjaśnienia nie przekonały Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, który skutecznie nagłośnił sprawę, punkt po punkcie wytykając wszystkie błędy, które popełniono w opiece nad psem. Wygląda na to, że był to zaledwie początek problemów Śmieszka. Nad jego przypadkiem już pochyliła się bowiem ekipa Top Model , a dokładniej gospodarz programu - Michał Piróg .

Mikołaj. Naprawdę??? Jestem bardziej niż załamany… Pies, łańcuch, buda… Buda to nie naturalny "domek" dla pieska, akwarium to nie naturalny "domek" dla rybki itd., itp. Nie będę się rozgadywać, bo i o czym… Robisz źle, bardzo źle. Pies to nie zabawka. Nie możesz go za młodu kochać i trzymać w domu. Spać z nim, tulić, strzelać sobie słodkie foty na insta. A potem ot, tak wyrzucić na dwór i zamknąć w budzie, w dodatku na łańcuchu… Żadne stworzenie na to nie zasłużyło. Choć miliony ludzi myśli inaczej. Myślałem, że ty jesteś nieco inny. Tu kończę pisać, bo nie chcę przeklinać i obrażać - czytamy na profilu Piróga.