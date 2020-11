Michał Wiśniewski nie boi się kryzysu: "Jestem nauczony, jak wytrwać, jedząc CODZIENNIE PLACKI ZIEMNIACZANE"

Lili 50 min. temu zgłoś do moderacji 82 3 Odpowiedz

Można go lubić lub nie, ale tu się zgadzam. Czytacze Pudla na każdego aktora czy wokalistę patrzą przez pryzmat ścianek, reklam i wakacji pokazywanych na instagramie, ale...Nie każdy jest Dodą czy Marylą Rodowicz. Nie zdajecie sobie sprawy jak wielu artystów to osoby anonimowe, ledwo wiążące koniec z końcem nawet w normalnych czasach, pracują na etacie w teatrze lub nawet nie mają porządnej umowy, żyją z tego co zagrają, a wraz z nim Pani Jadzia bileterka, Pan Kazio oświetleniowiec, Pani Gienia garderobiana. Kościoły otwarte? Dla innych świątynią jest teatr. Wiem, że zawsze można iść na kasę do Biedry (uwielbiacie dawać takie rady), ale nawet na wojnie artyści występowali i swoimi występami osładzali rodakom ciężkie chwile. Co robi Polak na kwarantannie? Ja np. słuchałam słuchowisk radiowych, oglądałam filmy, słuchałam koncertów. Bez artystów by tego nie było. Nie można zredukować ciężkich czasów do przeżycia, jedzenia, spania, najniższych instynktów, nawet na wojnie człowiek nadal był spragniony kultury. Bez niej nie różnimy się od zwierząt. Taki Żebrowski czy Józefowicz może i sobie poradzą, ale dziesiątki ludzi, których zatrudniają w swoich teatrach już niekoniecznie. O nich pomyślcie.