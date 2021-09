Monika Richardson lansuje córkę, zapewniając, że nie będzie lansować córki: "Nie zamierzam jej nigdzie WCISKAĆ"

Widząc, jak wielkie zamieszanie spowodowało w mediach pojedyncze zdjęcie pięknej córki, Richardson postanowiła dać jasno do zrozumienia, że nie planuje w żaden sposób ułatwiać Zosi drogi do ogólnopolskiej rozpoznawalności. Na tę chwilę dziewczę powinno jej zdaniem skupić się przede wszystkim na przygotowaniach do matury.

Jeszcze glossa do wczorajszego zdjęcia naszego z Zośką i zamieszania, jakie wywołało. Tak, uważam, że jest najpiękniejsza na świecie, to chyba normalne. Nie, nie zamierzam jej lansować, ani nigdzie "wciskać". Zośka ma trzy lata do matury w Liceum Plastycznym i chcę, by co najmniej do tego czasu wiodła beztroskie życie kochanej przez rodzinę i otoczonej przyjaciółmi nastolatki.