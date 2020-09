"Odmieniona" Agnieszka Dygant pozuje z lodami (FOTO)

wowszok 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Powiem tak,ona co rusz jak powiększa, poprawia to znaczy ,że uwaza się za brzydką. I faktycznie ,dla mnie jest osobą o fatalnej urodzie. Nos,zęby,wszystko było brzydkie.Ona tez to widziała i zrobiła nos. Zęby tez aparatem poprawia,teraz usta....jak ktos jest śliczny to nie poprawia nic tak jak to było z Anią Przybylską. Miała piękne duże oczy, piękne naturalnie duze usta i nosek mały, ząbki też ładne. Zgryz Ok. Nie musiała i nie robiłaby teraz nic. Ktos kto sie nie akceptuje zmiensza nos, powiększa usta, zgryz naprawia, wyszczupla brzuch,powiększa płaską pupę, powiększa płaskie policzki, podciąga oczy. ładne osoby nie robią tego, ewentualnie gdzies tam kurze łapki czy botoks w czoło. Tu jestem w szoku bo kompletnie nie poznałam tej pani Dygand. Ona siebie widzi w lusterku teraz jako piękną z małym noskiem i pięknymi ustami. My jednak widzimy to inaczej, usta widac jak glonojad powikeszone juz na wysokości kupidyna pod nosem. Wszystko jak obrzmiałe.żle to wygląda i rozumiem ze ona pisze ze nie bedzie sie tłumaczyc ..bo co tu tłumaczyć, jest lepiej niz było ale my ją znamy jak wyglądała i tylko mozemy napisac, nie do poznania, lepiej niz było, ale jednak i tak nie ma w niej nic ładnego. Juz ładniej Rozenek wygląda,Sablewska choc wszystkie z nich nie miały wielkiego nosa i wielkich zębów.