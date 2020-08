Olga Bołądź pozdrawia z Islandii, prezentując "dziubek" na wspólnym SELFIE Z CHŁOPAKIEM (FOTO)

"Poznaj mojego psa" Olga Bołądź o niezwykłej więzi z Lusią: "Pies jest członkiem rodziny"

Co ciekawe, jedna z fanek doszukała się w wybranku aktorki podobieństwa do... Piotra Żyły:

On to już by skoczył z tych klifów - odpisała żartobliwie aktorka, nawiązując do scenerii.