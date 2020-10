"Oświecony" Smolasty dołącza do grona KORONASCEPTYKÓW: "Wystarczy poszperać i mieć WŁASNY ROZUM"

Nauka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 120 84 Odpowiedz

W matematyce też zajmowali się teoriami spiskowymi. jeśli weźmiesz pod uwagę ile osób jest zaangażowanych w walce z koroną to ciężko byłoby zamaskować fakt gdyby to bylo bujda. Jak mało prawdopodobne by było że nikt by nie zdradzil, że tak naprawdę to kłamstwo. To pokazuje tylko że o wiele bardziej prawdopodobne jest to że to zagrożenie naprawdę istnieje.