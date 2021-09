Poczciwy Krzychu z Ekipy Friza ZDEMOLOWAŁ z kolegami domek letniskowy?! Youtuber ODPOWIADA na zarzuty

Adgjzn 49 min. temu zgłoś do moderacji 118 1 Odpowiedz

Ekipa się kończy, co chwila nowe dramy. Myślę, że Karol będzie miał dużo do roboty, żeby jakoś odwrócić uwagę od tego co się dzieje. Niektórym chyba trochę odbiło od sławy (głównie u dzieci) i pieniędzy. Jak się jest osobą medialna to wypadałoby świecić dobrym przykładem.