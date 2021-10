Rabusie JUŻ SPLĄDROWALI posesję Jasia Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz! Blogerzy rozpaczają: "CO JEST Z WAMI NIE TAK?!"

Ktoś już tablicę zakosił z ogrodzenia. Ludzie serio? Co z wami jest nie tak, po co wam tablica budowlana? Wy nic z tego nie macie, a my znów musimy jechać ją kupić, jechać do kierownika budowy, żeby ją wypisał i zawieźć na działkę, na którą mamy 1,5h drogi… - pisze wstrząśnięta Sylwia Przybysz.