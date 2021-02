Rafał Collins GORZKO o wyroku w sprawie odszkodowania dla Tomasza Komendy: "Żadne pieniądze NIE PRZYWRÓCĄ straconych lat"

Pamiętajmy jednak: Po 18 latach Tomek pozostawiony bez podstaw do życia musiał czekać kolejne, prawie 3 na usłyszenie oczywistego wyroku, państwo nie zapewniło mu nawet opieki psychologa, prokuratura ma jeszcze szansę odwołać się od wyroku i wtedy Tomek znowu będzie musiał odwiedzać salę sądową, za błędy wymiaru sprawiedliwości zapłacimy my, czyli podatnicy, ci, co wydali wyrok i skazali niewinnego człowieka na 18 lat więzienia, do dzisiaj nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, prawdziwi zabójcy pozostają na wolności, jest to sprawa, która wydarzyła się naprawdę, choć nigdy nie powinna, Tomek nigdy nie usłyszał od wymiaru sprawiedliwości słowa "przepraszam" - wymienia Collins.