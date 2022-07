Rubaszna Klaudia Halejcio chwali się randką z Oskarem i zapowiada: "Będę dzisiaj ŁATWA"

Ferrari 1 godz. temu zgłoś do moderacji 228 20 Odpowiedz

Wczoraj na pokazie Paprock&Brzozowski naprzeciw siebie siedziały Agnieszka Woźniak-Starak i Natalia Siwiec. Ciekawie, czy było blisko bójki jak z Dodą czy tylko powspominały? Wszak wiadome jest, że Natalka chodziła za gruby hajs do łóżka z Piotrusiem. Ich "relacja" to lata 2016-2019. Podobno do dzisiaj dostaje od jego rodzinki przelewy, żeby przypadkiem nie wyszły te filmy, które ma