Sławomir Świerzyński o wyroku sądu ws. zarabiania na cudzej piosence: "Nie mam za co przepraszać"

Bukała zainteresował się całą sprawą dwa lata temu, kiedy odkrył, że grupa nagrała własną wersję jego utworu. Próbował nawet nakłonić Sławomira Świerzyńskiego do wyjaśnień i porozumienia. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu w Płocku. Ten uznał, że zespół bezprawnie czerpał zyski z kompozycji, naruszając tym samym prawo autorskie. W konsekwencji Bayer Full musi nie tylko przeprosić Bukałę, lecz również wycofać z obrotu wszystkie płyty z nazwiskiem fikcyjnego autora Tawerny .

Podpisałem umowę ponad 25 lat temu, dostałem licencję z ZAiKS, który potwierdził autorów, zapłaciłem wszystkie tantiemy i nagle po 25 latach zgłasza się człowiek i mówi, że to jest jego. Sąd nie bierze pod uwagę moich umów, tantiem, płatności, które przedłożyłem w tej sprawie. I każe go przepraszać. Za co się pytam? - grzmiał discopolowiec.