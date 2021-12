Sławomir Świerzyński ogłasza, że znalazł sobie nowe zajęcie: "Wziąłem się za HANDEL NAWOZAMI"

Choć wydawałoby się, że cztery dekady na scenie, pokaźne dofinansowanie od rządu i zarabianie od 25 lat na cudzej twórczości pozwoliły Sławomirowi Świerzyńskiemu zgromadzić pokaźny majątek, to jego zachowanie nagminnie temu przeczy. Nie ma wątpliwości, że pandemia dała się wszystkim we znaki, jednak to uwikłany w rozliczne skandale muzyk wciąż podkreśla, jak wiele na tym traci.