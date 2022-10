Sprawa Dariusza Opozdy została... umorzona! Już wniesiono zażalenie

Dziwna rodzin... 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Po kij wszyscy tutaj oceniają sytuację- kto zły kto dobry? Znacie całą sytuacje od strony każdej osoby, której to dotyczy? Z jednej strony mamy do czynienia z ojcem, który jest besztany bez końca w kom, za tą broń i w ogóle a z drugiej strony tak sobie myśle, że nie mógł być tak okropnym ojcem, skoro po dorobieniu się, chcąc zabezpieczyć dzieci na przyszłości kupił im mieszkania i dał auta. Martwił sie o nich i raczej takie rzeczy robi sie z miłości. W dzisiejszych czasach to nie jest byle co. Nie wspominając, że to mieszkania w Wawie…obstawiam, że dzieci są wykształcone i w biedzie nie żyły. Nie wiem czy dla większości tutaj to jest normalka, ale z mojej perspektywy to jest ogromna pomoc na start w życiu dorosłym. Ale wracając do początku co sie dzieje z człowiekiem, który wyciąga broń przy najbliższej rodzinie? Nie wiem co nim kierowało, ale ta sytuacja musi być mega skomplikowana i obstawiam, że nie da sie określić po kogo stronie leży wina tylko po tych publicznych doniesieniach. Pewnie jak zawsze - pomiędzy. Sorry, ale to totalna skrajność. Dać wszystko co potrzebne do bezpiecznego życia dzieciom a później wyciągać broń aby do nich strzelać/odstraszać ich? Nie oceniałbym tak pochopnie.