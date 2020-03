Syn Kourtney Kardashian ubolewa, że mama usunęła mu konto na Instagramie: "Miałbym już 3 MILIONY obserwujących"

Ewelina 59 min. temu zgłoś do moderacji 114 8 Odpowiedz

W niedziele rano (22.03) zmarł mój brat . Miał 45 lat. Nie chorował na nic przewlekle . Przez tydzień według lekarzy chorował na anginę. Odmówiono mu zrobienia testu z powodu braku kontaktu z osobą zarażoną . Pogotowie powiedziało mu że do gorączki nie jeżdżą .. i spłycony oddech to panika. Odesłano go do domu z Sor w Brzezinach dobę przed jego zgonem, mówiąc że antybiotyk da radę .. W nocy w sobotę przyjechała karetka i zabrała go do Zgierza , czuł się już bardzo źle ale kontakt z nim był normalny.. w nocy dostał tlen . Test na covid wyszedł mu wątpliwy .. powinno się powtórzyć badanie. Rano w niedziele ratowali go godzinę. Przebieg ostatnich godzin życia, wedlug lekarza , wskazuje na koronawirusa. Żona jego i synowie mają wynik POZYTYWNY. Obecnie są w szpitalu zakaźnym. Proszę Was o modlitwę za duszę mojego brata i za Jego rodzine .. nie ma Go w statystykach zgonów! Ile jeszcze takich przypadków jest.... ?