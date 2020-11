"Trendsetter" Daniel Martyniuk odwiedził atelier byłych "Królowych życia": "Dzięki za super kurteczkę z AKCENTAMI REGGAE" (ZDJĘCIA)

"Kariera" Daniela Martyniuka w show biznesie rozpoczęła się na początku 2019 roku, kiedy tuż przed sylwestrem nie chciał ponoć wpuścić ciężarnej żony do domu, a wezwana na miejsce policja znalazła przy nim marihuanę. Od tamtej pory syn Zenka Martyniuka staje na głowie, by jego nazwisko wciąż pojawiało się na afiszach, dopuszczając się coraz to bardziej haniebnych sposobów, żeby zwrócić na siebie uwagę mediów.