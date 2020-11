Uduchowiona Edyta Górniak zadaje życiowe pytania pod zdjęciem Pocahontas z tajemniczym skrętem

Edyta Górniak od lat nie nagrała żadnego przeboju, za to w ostatnim czasie zasłynęła jako naczelna koronasceptyczka i przeciwniczka szczepień. Choć piosenkarka zarzekała się, że "cyfrowy świat jest coraz mniej zgodny z jej duchem", nadal pozostaje aktywna w sieci. Poza snuciem spiskowych teorii, jurorka The Voice of Poland chętnie dzieli się z fanami swoimi pseudofilozoficznymi wywodami.