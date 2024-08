Wojtek Sawicki z Life on Wheelz opublikował WYMOWNY post po rozstaniu z Agatą. "Nie godzę się z porażką"

W niedzielę wieczorem Wojciech i Agata Sawiccy z projektu Life on Wheelz poinformowali we wspólnym oświadczeniu, że ich drogi się rozchodzą. Na profilu Sawickiego pojawił się jednak wymowny wpis: "Nie godzę się z porażką" - napisał po wygranym meczu siatkarzy i nawiązał do swojej sytuacji.