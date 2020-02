"Żywy Ken" i jego nowy biust debiutują w tureckim hotelu (FOTO)

Domi 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Miałam okazję zobaczyć ją / jego z Londynie gdy pozował na ulicy. Był bardzo sztuczny, jakby nadmuchany. Czytałam, że on nie lubi gdy się go dotyka, wcale się nie dziwię, po tylu operacjach...I ta zmiana płci. Ciekawe czy on dożyje starości czy nie skończy ze sobą wcześniej bo już sam nie będzie wiedział kim jest? Myślę, że ma sponsora i ten ktoś mu mocno miesza w głowie.