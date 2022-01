Policja ZAKOŃCZYŁA dochodzenie w sprawie strzelaniny w rodzinnym domu Opozdów! Wyniki zaskakują

Busko 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W tym mieście mnie to nie dziwi. Kolesiostwo, rączka rączkę myje. Ważne kto z kim wódkę pije i wszystko da się załatwić. Wszystkich da się kupić. A ludzie jak te barany - nikt się nie zbuntuje... Czasem rzuca kogoś na pożarcie opinii publicznej (co zdarza się ekstremalnie rzadko). W tym mieście ludzie wiedzą wszystko o sobie- o to ten do zgwałcił własną siostrę, to ten co bije żonę, a ten bije własną matkę, ten jest alkholik i pełni funkcję publiczną... I nikt z tym nic nie robi. To jest straszne. W rodzinie Opozdow przemoc, awantury czy zastraszanie psychiczne były od zawsze- wszyscy wiedzieli i nikt nic z tym nie zrobił...