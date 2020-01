Program Roberta Janowskiego ZDJĘTY Z ANTENY! Jego żona komentuje

Ponad rok temu Robert Janowski zmuszony był pożegnać się z programem Jaka to melodia. Choć 58-latek przez wiele lat był prowadzącym popularnego muzycznego formatu, stacja uznała, że najwyższy czas na zmiany i zastąpiła go Norbim , a następnie Rafałem Brzozowskim.

Całe szczęście, doświadczony prezenter nie musiał długo czekać i lada chwila dostał kolejną propozycję. Mężczyzna związał się z Telewizją Puls, gdzie powierzono mu prowadzenie formatu Gra muzyka. Niestety, choć show wystartowało zaledwie we wrześniu, już zrezygnowano z jego emisji w nowej ramówce.

Faktycznie, Robert nie poprowadzi wiosną programu "Gra muzyka". Miał podpisany kontrakt tylko na jeden sezon programu, który zrealizowany został zimą. Wiosenna ramówka telewizji Puls jest bardzo serialowa, co wiadomo już od lat, więc nie jest to żadna nowość - tłumaczy w rozmowie z Plejadą.

Ukochana prezentera zwróciła również uwagę na to, że Telewizja Puls nie jest właścicielem praw do realizacji formatu, dlatego nie do niej należą decyzje dotyczące jego przyszłości: