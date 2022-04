Tak Victoria Beckham wyglądała na ślubie syna! BŁYSZCZAŁA w srebrnej sukni z dekoltem (FOTO)

Za nami jedna z najbardziej wyczekiwanych ceremonii ślubnych tego roku. Po ponad półtorarocznym okresie narzeczeństwa Brooklyn Beckham i Nicola Peltz powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Gordon Ramsay czy Serena Williams , obserwowali spacer panny młodej we wnętrzu ogromnego namiotu, rozłożonego na terenie wartej kilkadziesiąt milionów dolarów posiadłości na Florydzie. 27-latka, zgodnie z zapowiedzią, włożyła na tę okazję szytą na miarę kreację Valentino.

Mimo starannych przygotowań do wystawnej uroczystości nie obyło się bez niewygodnych wpadek. Na kilka godzin przed ceremonią ukochana Romeo Beckhama opublikowała w sieci zdjęcie przedstawiające ślubne stylizacje jej oraz jej ukochanego, choć wcześniej wiadomo było, że przyszli państwo młodzi zakazali udostępniania jakichkolwiek fotografii . Kontrowersyjne komentarze przewijały się w mediach społecznościowych również tuż po imprezie - internauci wyrażali swoje oburzenie faktem przeznaczenia tak ogromnej sumy pieniędzy na ślub, podczas gdy na wschodzie Europy toczy się wojna.

Dziewczyna brata pana młodego byłą jedynym gościem, który nie potrafił zastosować się do zasad, dzięki czemu magazyn "Vogue", który od początku miał mieć wyłączne prawa do fotografowania hucznej imprezy, mógł zgodnie z umową opublikować w sieci zdjęcia z wnętrza rezydencji. Najpierw do mediów trafiły więc zdjęcia świeżo poślubionych zakochanych, a następnie rodziców pana młodego.