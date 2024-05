Ma 23 lata i armię wiernych "Żugajek". Julia Żugaj będzie nową "Wschodzącą gwiazdą" Pudelka?

Kim jest Julia Żugaj? Ma grono oddanych fanek

Julia Żugaj pierwsze kroki w sieci stawiała, kiedy na rynek trafiła aplikacja Musical.ly (dziś TikTok). Wówczas nagrywała filmiki z innymi twórcami, ale była znana raczej jako "siostra Soni". Obie dziewczyny miały swój fandom "Żugajki", który to Julka przejęła po dołączeniu do Teamu X jako dziewczyna znanego youtubera Sheo. To właśnie w podwarszawskiej willi jej kariera nabrała rozpędu. Zaczęła publikować pierwsze piosenki, a to z kolei przyniosło spore grono oddanych fanek. Dziś jej utwory sięgają na Spotify nawet dwóch milionów odsłuchów (solowa kariera) oraz 5,6 miliona we współpracy z innymi artystami.