15. URODZINY PUDELKA. Tym żył show biznes w 2020 roku: oscarowa impreza Kingi Rusin, "żart" Anny Lewandowskiej, "afera metkowa"... (ZDJĘCIA)

W tym roku Pudelek świętuje 15. urodziny! Ten jubileusz zainspirował nas do przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń w polskim i zagranicznym show biznesie, którymi wszyscy żyliśmy na przestrzeni lat.

Tym razem powrócimy pamięcią do roku, który wszyscy zapamiętamy na długo - 2020. Mimo pandemii kornawirusa, która postawiła cały świat do góry nogami, byliśmy świadkami wielu celebryckich perypetii.

Spore emocje wzbudziła też słynna już "afera metkowa" z Jessicą Mercedes w roli głównej. Na jaw wyszedł fakt, że - wbrew wcześniejszym zapewnieniom - jej koszulki są kupowane od taniej firmy Fruit Of The Loom, do których doszywane są później metki Veclaim.