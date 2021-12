ŻENADA ROKU 2021: moda na brzydotę Kaczorowskiej, okulary Dykiel czy wpisy Kurdej-Szatan? (SONDA)

Koniec roku nastraja do refleksji i przemyśleń na temat swojego zachowania w trakcie minionych dwunastu miesięcy. Refleksja i przemyślenia to często ostatnie rzeczy, na które stać celebrytów, więc tradycyjnie zebraliśmy dla Was nominowanych w autorskim plebiscycie Żenada Roku.

Organizujemy go już od lat, za każdym razem mając nadzieję, że w nowej edycji będzie lepiej: że gwiazdy wezmą go sobie do serca, że czasem przeproszą, że w ogóle - przestaną zachowywać się tak, że wszystkim jest wstyd. Niestety, co roku przychodzi rozczarowanie, a liczba nominacji nie maleje. Chociażby w tamtym roku konkurencja była silna: Anna Lewandowska ze sztucznym brzuchem walczyła dzielnie z Kingą "tańczyłam z Leo za rękę" Rusin. Wygrała jednak Jessica "Fruit of the Loom" Mercedes. Przypomnijmy ten moment: ŻENADA ROKU 2020: Wybraliście zwycięzcę!